يوفنتوس يؤكد استمرار رونالدو مع الفريق

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يرحل عن البيانكونيري قريباً، بل سيستمر لفترة طويلة وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 34 عاماً قد انتقل للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادماً من ريال مدريد الإسباني.



وينتهي عقد النجم البرتغالي رونالدو مع يوفنتوس صيف عام 2022، ويبدو أن اللاعب سيستمر مع اليوفي حتى نهاية عقده على أقل تقدير.



رونالدو مستمر مع يوفنتوس وتحدث فابيو باراتيتشي حسب موقع "فوتبول إيطاليا" قائلاً "رونالدو يركز على أهدافه الحالية مع الفريق، ولن يرحل عن يوفنتوس عقب نهاية هذا الموسم أو في وقتٍ لاحق".



وأضاف "نحن سعداء للغاية بتواجد رونالدو معنا، وهو أيضاً سعيد بتواجده هنا في يوفنتوس".



الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد شارك حتى الآن هذا الموسم مع يوفنتوس في 8 مباريات، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع آخر، ووصل لتوه للهدف رقم 700 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية التي لعب فيها أو منتخب البرتغال.



