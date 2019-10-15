ميلان ينافس مانشستر يونايتد للتعاقد مع ايفان راكيتيتش

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين اول - يستعد ميلان للدخول في منافسة مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش والمطلوب في عدد من الأندية الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير ولم يعد راكيتيتش ضمن تشكيلة برشلونة الأساسية هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني آرنستو فالفيردي ولذلك فإن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعب للبحث عن نادٍ جديد في منتصف الموسم.



وذكرت صحيفة الديلي ميرور بأن راكيتيتش هو هدف قديم لمانشستر يونايتد منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضي إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق حول المقابل المادي.



الشياطين الحمر يتنافسون مع الديافولو على وصيف مونديال 2018 من ناحية أخرى و حسب بعض التقارير الصحفية الأخرى فإن ميلان مهتم برفع جودة خط الوسط لديه عن طريق الحصول على خدمات نجم البلاوجرانا.



