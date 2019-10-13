إيطاليا تحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس أوروبا

انسامد - 13 اكتوبر/ تشرين الاول - تأهل منتخب إيطاليا لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد تغلبه على ضيفه منتخب اليونان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار مباريات الجولة السابعة من المجموعة العاشرة للتصفيات.



وسجل هدفي المنتخب الإيطالي، جورجينيو من ضربة جزاء في الدقيقة 63، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 78.



وبهذا الفوز، رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 21 نقطة جمعها من الفوز في سبع مباريات، ليتربع على قمة المجموعة العاشرة، ويضمن حجز بطاقة التأهل ليورو 2020.



ويتفوق منتخب إيطاليا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع تبقي ثلاث مباريات على انتهاء التصفيات.



