ميلان يحقق فوزا صعبا على جنوى في الدوري الإيطالي

انسامد - 6 اكتوبر/ تشرين اول - استعاد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه جنوى بنتيجة (1-2) ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



أنهى فريق جنوى الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لاعبه لاسه شوني في الدقيقة 41 بتسديدة من كرة ثابتة من مسافة بعيدة.



وتعادل ميلان بهدف أحرزه لاعبه ثيو هيرنانديز في الدقيقة 51، قبل أن يمنح حكم المباراة ضربة جزاء للضيوف في الدقيقة 57 وطرد لاعب جنوى دافيدي بيراسكي بعد لمسة يد منعت فرصة محققة، قبل أن يترجم فرانك كيسي الركلة بنجاح.



وأهدر لاسه شوني فرصة ذهبية لإنقاذ جنوى من الهزيمة، بإضاعته ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.



واستعاد فريق ميلان بذلك ذاكرة الانتصارات ورفع رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الحادي عشر.



