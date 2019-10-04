الدوري الأوروبي: فوز لاتسيو وسيلتك في المجموعة الخامسة

انسامد - 4 اكتوبر/ تشرين اول - فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه رين الفرنسي 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي. وسجل هدفي لاتسيو ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة (63) من عمر المباراة، وشيرو إيموبيلي في الدقيقة (75)، بينما سجل جيريمي موريل هدف رين الوحيد في الدقيقة 55. وفي المجموعة ذاتها حقق سيلتك الاسكتلندي الفوز على كلوج الروماني بثنائية نظيفة. ويتصدر فريق سيلتك ترتيب الجدول برصيد أربع نقاط، بينما جاء إف آر كلوج في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مناصفةً مع لاتسيو، واحتل رين المركز الأخير بنقطة وحيدة.



