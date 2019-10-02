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يوفنتوس يفوز على ليفركوزن بثلاثية في دوري الأبطال
    انسامد - 2 اكتوبر/ تشرين اول - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم على ضيفه باير ليفركون الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

    أحرز أهداف يوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقة 17، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

    بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما يظل ليفركوزن بدون نقاط في ذيل الترتيب.

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