أتالانتا الإيطالي يتفوق على ريال مدريد و برشلونة

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - أظهرت الاحصائيات رقماً غريباً يؤكد الحالة الفنية الممتازة التي وصل لها فريق أتالانتا الإيطالي خلال عام 2019 مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني.



فبعد الانتصار الأخير الذي حققه فريق مقاطعة بيرجامو خارج ميدانه على حساس ساسوولو بأربعة أهداف لهدفين وصل بذلك للانتصار العاشر خارج أرضه في عام 2019 في الدوري الإيطالي وليصبح واحداً من أفضل الفرق في تحقيق النتائج خارج ملعبها في جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.



ولا يوجد فريق يتفوق على أتالانتا في هذا الرقم إلا مانشستر سيتي والذي فاز في 11 مباراة خارج ميدانه هذا العام.



حتى أنه يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا في مباريات الليجا الإسبانية التي تُلعب خارج ديارهم 7 انتصارات فقط منذ بداية عام 2019 وحتى الآن.



وارتفع رصيد أتالانتا بفوزه على ساسوولو إلى النقطة رقم 13 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر ميلان ويوفنتوس.



وحقق النادي الذي يرأسه أنتونيو بيركاسي -لاعب كرة قدم سابق- إنجازاً تاريخياً في العام الماضي بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله للمركز الثالث في الكالتشيو.



ورغم بداية الموسم الصعبة بالخسارة من تورينو في الجولة الثانية على أرضه ووسط جماهيره ثم هسارته أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا برباعية لكنه قام بردة فعل هائلة ففي آخر 4 مباريات خارج ميدانه فاز الفريق الأسود والأزرق على روما وجنوى وساسوولو وسبال خارج ميدانه.



