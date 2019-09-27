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تورينو يفوز على ميلان 2–1 بالدوري الإيطالي
    أنسامد 27 سبتمبر / ايلول - فاز نادي تورينو الايطالي لكرة القدم على ميلان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب اولمبيكو دى تورينو فى إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الايطالي لكرة القدم.

    وتقدم ميلان في بداية المباراة في الدقيقة 18، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني بهدفين بتوقيع بيلوتي.

    أحرز هدفي تورينو أندريا بيلوتى في الدقيقتين 72 و76، بينما سجل هدف ميلان كريستوف بيونتيك من ضربة جزاء فى الدقيقة 18.

    بهذا الفوز، ارتفع رصيد تورينو إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما استمر ميلان فى المركز ال13 برصيد 6 نقاط.

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