كاسانو يمنح ميلان خارطة الطريق نحو السكوديتو

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - يعتقد اللاعب الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو بأن فريقه السابق آي سي ميلان ليس جاهزاً حتى هذه اللحظة للصعود على منصة التتويج بطلاً للدوري الإيطالي.



ولعب أنطونيو كاسانو ضمن تشكيلة الروسونيري التي توجت بآخر لقب للدوري الإيطالي في موسم 201-2011، لكنه رحل بعد ذلك بسبب المرض ضمن صفقة تبادلية مع مواطنه جيامباولو باتزيني.



وفي حديث لبرنامج "تيكي تاكا" الإيطالي التلفزيوني الشهير، قام كاسانو بتحليل وضع ميلان الحالي عقب الخسارة أمام الإنتر بثنائية نظيفة في ديربي ميلانو السبت الماضي.



وقال كاسانو "ميلان بحاجة للتوقيع مع 4-5 لاعبين من العيار الثقيل إذا أراد التنافس على لقب الدوري الإيطالي، هنالك اختلاف كبير بين ميلان والإنتر خصوصاً من ناحية الشخصية، الإنتر لم يكن يلعب بشكلٍ جيد لكن كونتي منحهم الشخصية".



وأضاف "ميلان سيواجه صعوبة كبيرة مع هذه المجموعة".



