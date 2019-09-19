يوفنتوس بلاعب إيطالي واحد لأول مرة في تاريخه

انسامد - 19 سبتمبر- ايلول - خلت تشكيلة فريق نادي يوفنتوس من العنصر الإيطالي بالشكل المعتاد في مواجهته لأتلتيكو مدريد في أول مباراة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



حيث شهدت تشكيلة المدرب ماورتسيو ساري وجود لاعب إيطالي واحد في تشكيلة الفريق الأبيض والأسود وهو قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في أول مرة بتاريخ بطل الدوري الإيطالي.



ويعتبر هذا دليلاً على انخفاض اعتماد اليوفي في السنوات الاخيرة على العنصر الإيطالي، وقد قام ساري بإدخال كوادرادو في الجهة اليمنى في مكان الإيطالي الدولي فيديريكو بيرنارديسكي الذي كان مرشحاً للعب بصورة أساسية في المباراة.



وأصبح من الواضح أن اليوفي يقلل بصورة تدريجية من وجود اللاعبين الإيطاليين مع اهتمامه بالتعاقد مع النجوم الأجانب القادمين من الأندية الأوروبية المختلفة.



