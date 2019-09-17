يوفنتوس الأكثرتمثيلاً لإيطالياأوروبياً. نابولي يتفوق مؤخرا

شارك 24 فريقاً إيطالياً في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ بدايتها في عام 1955 وحتى الآن..وشارك أكثر من نصفهم في أكبر مسابقة قارية وهي دوري الأبطال.



ويظهر التاريخ بالفعل أن يوفنتوس هو أكثر من قام بالدفاع عن الكرة الإيطالية في كامل التاريخ الكروي ولكن في آخر 10 سنوات فإن نابولي كان الأكثر ظهوراً.



ويشير التاريخ إلى أن نادي السيدة العجوز شارك في البطولات الأوروبية في 49 مرة حيث لم يغب عن المشاركة في بطولات أوروبا إلا فيما يزيد عن 10 مرات بقليل، بينما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني حيث ظهر في 47 مرة ثم ميلان الذي ظهر في 42 مرة.



وفي المركز الرابع نجد نادي روما الذي قام بتمثيل إيطاليا في 33 بطولة أوروبية ثم نابولي برصيد 27 مرة وفيورنتينا 25 مرة ثم لاتسيو وتورينو وبارما.



ومن الملاحظ غياب العديد من الأندية العريقة التي مثلت إيطاليا في أوروبا عن الأضواء مثل باليرمو وبيروجيا الذين لعبا في أوروبا 4 مرات وكذلك فيتشينزا الذي لعب في البطولات الأوروبية مرتين مثله مثل جنوى.



