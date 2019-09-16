اختبار اليوم لتحديد موقف لوكاكو من المشاركة أمام سلافيا براغ

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - ذكرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم خط هجوم إنتر ميلان سيقوم باختبار أخير اليوم لتحديد موقفه من المشاركة أمام سلافيا براغ بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسيستضيف فريق إنتر ميلان على ملعبه مساء غد الثلاثاء منافسه سلافيا براغ التشيكي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الصحيفة أن روميلو لوكاكو شعر بآلام في ظهره خلال مباراة إنتر ميلان الأخيرة أمام أودينيزي، ليستبدل بعدها ويدخل بدلاً منه الأرجنتيني لاوتارو.



وأكملت الصحيفة أن الفريق الطبي بنادي الإنتر سيبذل قصارى جهده من أجل مشاركة روميلو لوكاكو في مباراة الإنتر الافتتاحية بدوري الأبطال.



وأوضحت "جازيتا ديللو سبورت" أن الإنتر لن يجازف بمشاركة لوكاكو في مباراة الغد، ولكن اللاعب سيقوم باختبار طبي أخير اليوم، لتحديد موقف اللاعب النهائي من المشاركة أمام براغ.



