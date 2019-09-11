ميلان يبدأ المفاوضات لتجديد عقد الرعاية مع طيران الإمارات

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - افتتح نادي ميلان باب المفاوضات مع شركة طيران الإمارات العالمية من أجل تجديد عقد الرعاية المبرم بينهما، كما تم بدء محادثات مع شركات أخرى فيما يخص رعاية القميص والملعب.



وكانت شركة طيران الإمارات قد وقعت عقداً مع نادي ميلان في عام 2014، ويتضمن العقد رعاية النادي حتى عام 2020، وذلك عبر دفع مبلغ سنوي للروسونيري، مقابل وضع اسم طيران الإمارات على قمصان النادي وملعب سان سيرو.



ومع اقتراب العقد من نهايته، بدأ الطرفان مفاوضات جدية من أجل تجديد العقد لسنوات إضافية، وبالطبع سيحاول ميلان الحصول على عقد رعاية أفضل في ظل ارتفاع عقود الرعاية في السنوات الأخيرة.



وبحسب ما ذكره موقع "ميلان نيوز" الشهير، فإن ميلان يتفاوض مع شركات عالمية أخرى للحصول على أفضل عقد رعاية ممكن، ولا يقتصر الأمر على طيران الإمارات وحسب.



ويعمل ميلان على إيجاد شركة راعية لملعب سان سيرو، حيث أبدى النادي استعداداه لتغيير اسم الملعب المشترك مع إنتر ميلان على اسم الشركة الراعية، وذلك بهدف زيادة الإيرادات السنوية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.



