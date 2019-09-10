عودة الدوري الإيطالي ..المتعة والإثارة والقوة الهجومية

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - انطلق الدوري الإيطالي هذا الموسم بصورة مغايرة عن المواسم الفائتة من حيث الزخم الجماهيري والوعود المنتظرة والتحديات التي تواجه كبار الأندية في الدرجة الأولى وخاصة أندية يوفنتوس، ميلان، نابولي وإنتر ميلان.



وشهدت أول جولتين إعصاراً هجومياً من جميع الفرق حيث انتهت العديد من المباريات بنتائج كبيرة وبندية وصخب بين الفرق المتنافسة على النقاط الثلاث ولم تنته أية مباراة بنتيجة التعادل السلبي في أول جولتين خلافًا لبقية البطولات الكبرى في أوروبا.



وكانت حصيلة الأهداف في الدوري الإيطالي هي الأكبر من بين الدوريات الخمسة الكبرى حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 33 هدف من 10 مباريات وشهدت الجولة الثانية تسجيل 32 هدف.



