إيطاليا تبحث عن مواصلة الزحف نحو يورو 2020 أمام فنلندا

سعى المنتخب الإيطالي، للفوز على نظيره الفنلندي عندما يلتقيان غدا الأحد حتى يضمن التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بشكل نظري، وذلك بعد أن حقق فوزه الخامس في التصفيات على حساب أرمينيا.



وفاز المنتخب الإيطالي 3 ـ 1 على أرمينيا التي لعبت بعشرة لاعبين، أمس الأول الخميس، ليحافظ على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، ولكن هذا الفوز أظهر أن الفريق بحاجة للتطور خاصة وأن الدوري المحلي بدأ لتوه.



وقال روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي: "تجمعنا سويا بعد 4 أشهر. خاض اللاعبون مباراتين فقط في الدوري ومن الطبيعي أن نواجه صعوبات".



وأضاف: "العديد من لاعبي أرمينيا يلعبون في منتصف الموسم، بدنيا كانوا أعلى منا قليلا".



