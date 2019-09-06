إيطاليا تهزم أرمينيا 3-1 في تصفيات يورو 2020

أنسامد 6 سبتمبر / ايلول - تغلب منتخب إيطاليا لكرة القدم على مضيفه أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



افتتح منتخب أرمينيا أهداف المباراة في الدقيقة 11 عن طريق ألكسندر كارابيتيان. وأدرك أندريا بيلوتي التعادل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 28 قبل أن يسجل لورينز بيلليجريني الهدف الثاني في الدقيقة 78. وفي الدقيقة 80 سجل آرام هايرابتيان لاعب أرمينيا هدفا لصالح إيطاليا بالخطأ في مرماه.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.



ويلاقي منتخب إيطاليا نظيره فنلندا يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من التصفيات.



