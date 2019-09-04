نجم إنتر الجديد يهدف لتحقيق لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - تحدث ستيفانو سينسي، نجم نادي إنتر ميلان الجديد والذي يقدم مستوى طيب في انطلاقة الموسم الحالي تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الكالتشيو بفارق الأهداف حتى الآن عن تورينو ويوفنتوس.



وقال سينسي في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده إيطاليا:" لقت وجدت نفسي في إنتر، بالنسبة لي اللعب للنيراتزوري هو حلم قد تحقق، واتأمل لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم وفي كل موسم".



وأضاف:" لدينا الطموح جميعًا، الإدارة والمستر (المدرب) وكل اللاعبين، ونملك أيضًا الحافز من أجل إرضاء الجماهير الكبيرة للفريق، كل شخص هنا يستطيع تصديق ما بداخله لكي يحقق أفضل مستوى ممكن".



وعن طموحه هذا الموسم اختتم سينسي كلامه قائلًا:" لدينا هدف في التركيز في كافة البطولات التي نلعب فيها، الهدف الرئيسي هو تحقيق الدوري ولكن سنركز أيضًا في بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بها".



جدير بالذكر أن سينسي انتقل هذا الموسم من نادي ساوسوولو إلى نادي إنتر على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في الموسم المقبل، حيث طلب المدرب كونتي التعاقد معه.



