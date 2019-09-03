بيراردي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - انتهت أحداث الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي شهدت الكثير من الاهداف لتعلن عن تصدر دومينيكو بيراردي لقائمة هدافي الكالتشيو وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتسجيل من جديد.



وقاد بيراردي فريقه ساسوولو لفوز كبير على سامبدوريا بنتيجة 4-1، بتسجيله هاتريك مميز في الشوط الاول من اللقاء ليصبح في الصدارة برصيد 3 أهداف، أما تشيرو إيموبلي الهداف قبل موسمين يأتي في المركز الثاني.



وواصل التشيلي إيريك بولجار تسديد ركلات الجزاء بإمتياز بتسجيله لضربة أخرى مع فريق فيورنتينا ليرفع رصيده إلى هدفين أيضًا، فيما واصل الضيف الجديد على الكالتشيو روميلو لوكاكو قيادة هجوم الانتر بتسجيله لهدف جديد في شباك كالياري.



واصل كريستيان كوامي المهاجم الفرنسي الشاب والمميز لنادي جنوى التسجيل في الجولة الثانية على التوالي ليصبح رصيده هدفين أيضًا بجانب دوفان زاباتا هداف أتالانتا في الموسم الماضي.



