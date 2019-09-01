غياب ماتيا دي تشيليو عن منتخب إيطاليا بتصفيات يورو 2020

أنسامد في الأول من سبتمبر/أيلول - لن يشارك ماتيا دي تشيليو مدافع فريق يوفنتوس الإيطالى لكرة القدم في مباراتي المنتخب الإيطالي المقبلتين أمام أرمينيا وفنلندا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 بسبب الإصابة.



وكان ماتيا دي تشيليو تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام نابولي أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدورى الإيطالى.



وقرر روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا استدعاء دانيلو دي أمبروزيو، مدافع إنتر ميلان، ليحل محل دي تشيليو.



ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الايطالي غدا في مدينة بولونيا ليبقى فيها حتى الثلاثاء قبل أن يتوجه يوم الأربعاء إلى يريفان لملاقاة منتخب أرمينيا الخميس، قبل مباراته مع فنلندا الاحد.



