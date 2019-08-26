سقوط مبكر لفريق ميلان في الدوري الايطالي

انسامد - 26 اغسطس - اب - لم يتوقع مشجعو ميلان السقوط المبكر لفريقهم في الدوري الإيطالي، وذلك بالهزيمة على يد أودينيزي بهدفٍ دون مقابل خارج ملعب سان سيرو.



ورغم الميركاتو المتالي ماركو جيامباولو إلا أن التوقعات كانت تشير إلى فوز ميلان دون الالتفات إلى الأداء على الأقل.وسط للنادي اللومباردي وتغيير الدماء بجلب مدرب جديد وهو الإيط أثار ماركو جيامباوجد ثلاثة لاعبين ذو نزعة هجومية في خط الوسط، حيث غاب عن هذا الخط أي لاعب متوازن، واعتمد المدرب على الثلاثي هاكان تشالهانوجلو وبجانبه فابيو بوريني ولوكاس باكيتا.لو الجدل منذ بداية المباراة، وكانت التشكيلة ملفتة للنظر بتوا قد يكون أودينيزي "الحصان الأسود" خلال الموسم الحالي نظراً لما قدمه الفريق ضد ميلان، فريق سريع بالوصول إلى منطقة المنافس وهنالك انسجام واضح بين اللاعبين، بجانب امتلاكهم قوة بدنية كبيرة وظهر عليهم ذلك مع الوصول إلى نهاية المباراة بشكلٍ جيد.



الصورة : مدرب فريق ميلان ماركو جيامباولو