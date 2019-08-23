يوفنتوس يعلن غياب ماوريسيو ساري عن أول مباراتين في الدوري

أنسامد - 23 اغسطس / آب - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم غياب ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، عن أول جولتين من منافسات الدوري الإيطالي.



وقال النادي في بيان له إن ساري سيغيب عن الفريق خلال مباراتي الجولتين الأولى والثانية في الدوري بسبب عدم تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.



ويعاني المدرب الإيطالي من الالتهاب الرئوي، وهو ما تسبب في غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. وسيغيب ساري عن قيادة يوفنتوس خلال مواجهته أمام بارما في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي يوم السبت، وكذلك مواجهة نابولي المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع الثاني من المسابقة.



وأوضح النادي أن المدرب الإيطالي خضع للفحوصات الطبية الخميس وأثبتت تحسن حالته الصحية، ولكنه سيغيب عن المباراتين لاستكمال التعافي.



