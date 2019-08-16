Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
نادي روما يجدد عقد جنكيز أوندر
    أنسامد - 16 اغسطس / آب - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم تجديد عقد لاعبه التركي جنكيز أوندر الظهير الأيمن للفريق لمدة 4 سنوات. وأوضح نادي روما في موقعه على شبكة الانترنت أنه تم تجديد عقد أوندر حتى 30 يونيو 2023.

    وعبّر اللاعب التركي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي روما قائلا: "جئت إلى هنا قبل عامين ومنذ قدومي عشقت تلك المدينة".

    وأضاف: "أعشق ألوان هذا النادي وأعشق جماهيره، إنه وقت رائع بالنسبة لي، وأشكر النادي على قراره بتحقيق رغبتي في مواصلة اللعب مع روما".

    وخاض أوندير بقميص روما خلال عامين، 65 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 14 هدفا.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة
    فيديو

    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة

    ألبوم الصور