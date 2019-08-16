نادي روما يجدد عقد جنكيز أوندر

أنسامد - 16 اغسطس / آب - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم تجديد عقد لاعبه التركي جنكيز أوندر الظهير الأيمن للفريق لمدة 4 سنوات. وأوضح نادي روما في موقعه على شبكة الانترنت أنه تم تجديد عقد أوندر حتى 30 يونيو 2023.



وعبّر اللاعب التركي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي روما قائلا: "جئت إلى هنا قبل عامين ومنذ قدومي عشقت تلك المدينة".



وأضاف: "أعشق ألوان هذا النادي وأعشق جماهيره، إنه وقت رائع بالنسبة لي، وأشكر النادي على قراره بتحقيق رغبتي في مواصلة اللعب مع روما".



وخاض أوندير بقميص روما خلال عامين، 65 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 14 هدفا.



