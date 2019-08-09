روميلو لوكاكو ينتقل إلى إنتر ميلانو

أنسامد - 9 اغسطس / آب - أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي لكرة القدم توقيعه مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسميا، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وانتقل لوكاك يونايتد، بالإضافة إلى 13 مليون يورو حوافز إضافية، ونسبة 5% من أي بيع مستقبلي.و لنادي إنتر ميلانو مقابل 65 مليون يورو دُفعت إلى مانشستر في بيان له إن اللاعب البلجيكي القادم من مانشستر يونايتد وقع عقدا مع "النيراتزوري" حتى عام 2024.وقال النادي ونشر نادي إنتلبلجيكي الجديد وهو يرتدي قميص الفريق ويقول: "إنتر ليس لأي كان، لذلك أنا هنا".ر ميلانو عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مقطع فيديو للاعبه ا