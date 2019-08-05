إنتر ميلان يهدد إيكاردي بإيقافه لمدة عامين

انسامد - 5 اغسطس - اب - صعد إنتر ميلان لهجته مع ماورو إيكاردي، حيث يُقال أن النادي يهدده بإبعاده عن الفرòيق لمدة عامين إذا لم يوافق على أحد العروض المطروحة على طاولته.



وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان في يونيو 2021 ورفض كل العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق، بماò في ذلك نابولي، و روما ، ومصمم على البقاء أو الانضمام إلى يوفنتوس.



وعلى الرغم من إخباره بعبارات لا لبس فيها أنه ليس جزءًا من خطط أنطونيو كونتي الموسم المقبل ، إلا أن إيكاردي لا يزال يقاوم ولا يريد الرحيل وفقًا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"، و "كورييري ديللو سبورت"، فإن إنتر صعد لهجته مع إيكاردي وهدده بعدم لعب أي دقيقة مع الفريق خلال العامين المتبقيين في عقده في حال رفض الرحيل هذا الصيف.



بقاء إيكاردي سيكون خسارة كبيرة للنادي بدفع راتب لاعب لا يدخل ضمن خطط النادي. ولا تزال هناك تقارير تòفيد بأن إنتر يمكنه التخلص من إيكاردي بمادلته مع باولو ديبالا في نهاية أغسطس مع رفض نجم يوفنتوس فكرة انتقاله إلى مانشستر يونايتد في مبادلة مع روميلو لوكاكو.



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