فوز تورينو على ديبرشينى في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي

أنسامد - 2 اغسطس / آب - تغلب فريق تورينو الإيطالى على ديبرشينى المجرى بنتيجة 4-1 فى اياب الدور التمهيدى الثانى من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من الدورى الأوروبى، ليتأهل للدور الأخير.



أحرز أهداف تورينو كل من سيموني زازا في الدقيقة 25 وأرماندو إيتزو في الدقيقة 32. وأضاف أندريا بيلوتي وفينتشينزو ميليكو الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 69 و92 من عمر اللقاء. بينما أحرز فريق ديبرشينى هدفه الوحيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة ألساندريا بإيطاليا انتهت بفوز تورينو بنتيجة 3/0.



