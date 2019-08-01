كافاني يوافق على عرض عملاق الكالتشيو

انسامد - الاول من اغسطس - اب - حث نادى إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عن تعزيز هجوم الفريق، خاصة بعدما قررت إدارة النادى التخلى عن خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى، بعد المشاكل التى نشبت بين الطرفين، فى نهاية الموسم الماضى.



ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن المهاجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرضا من إنتر ميلان، لقيادة هجوم النيراتزورى، فى الموسم المقبل.



أضافت الصحيفة أن إدارة إنتر ميلان اتجهت نحو كافانى، بعد الصعوبات الكبيرة، التى تواجهها فى صفقة ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة بعد دخول يوفنتوس على الخط.



وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الأوروجوايانى المخضرم صاحب الـ31 عاما، فضل البقاء مع النادى الباريسي، واستكمال عقده، الذى ينتهى فى الصيف المقبل، وبعدها سوف يحدد مستقبله.



وكان إنتر ميلان قد أكد على أن مهاجمه الارجنتيني ماورو إيكاردى، خارج حسابات النادى فى الموسم المقبل، على خلفية المشاكل التى دارت بين الطرفين، فى نهاية الموسم الماضى.



