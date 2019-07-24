السباحةالايطالية بيليجريني تصل نصف نهائي بطولة العالم

انسامد - 24 يوليو - تموز - حققت السباحة الايطالية فيديريكا بيليجريني نجاحًا كبيرا في بطولة 200 متر سباحة حرة في بطولة العالم 2019 للسباحة في غوانغجو (كوريا الجنوبية). احتلت البطلة الأولمبية الإيطالية الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في دقيقة و 56 ثانية 81 ويأتي في المركز الثاني للمجموعة السابعة البطل الاوليمبي تيتموس للمرة الثالثة علي التوالي وهو حامل الرقم القياسي الموسمي.



و هو يسبق بذلك سيوبان هانغي من هونج كونج و "جونشوان يانغ" الصينية البالغة من العمر 17 عامًاو ياتي خلفه البطل الأولمبي بينيلوبي الكندي "بيني"... وأيضًا البطلة الأولمبي لعام 2012 الأمريكية أليسون شميت والبطل الأوروبي ، إلى الفرنسية شارلةوت بونيت ، متقدمة في 1'58 "21. قبل استبعاد المجرية كاتين .

