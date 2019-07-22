ساري يؤكد اهتمام يوفنتوس بضم بوجبا

أنسامد - 22 يوليو/ تموز - اعترف الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم، إنه من المعجبين بالفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا الأخير سينتقل إلى فريق السيدة العجوز أم لا.



وقال ساري في تصريحات صحفية: "أنا معجب به كثيراً، لكني لا أعرف الموقف، لست المدير الرياضي".



وأضاف : أعمل مع اللاعبين الذين يوفرهم النادي لي. في هذه اللحظة، جونزالو متاح، وأنا أعتبره ضمن صفوف الفريق بنسبة 100%، لكن إذا اتخذ النادي قرارًا آخر، فسيتعين علي التكيف مع ذلك.



وكان مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، أبلغ صحيفة "تايمز البريطانية في وقت سابق بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ينوي الرحيل عن النادي الإنجليزي، بينما قال بوجبا في الشهر الماضي إنه يتطلع لتحدٍ جديد في مكان آخر، وسط تقارير تحدثت عن انتقاله إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.



