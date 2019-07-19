دي ليخت ينتقل إلى يوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو

أنسامد - 19 يوليو/ تموز - أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم ضم الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من أياكس مقابل 85.5 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2024.



وقال النادي في بيان له : يسر يوفنتوس الإعلان عن توصله لاتفاق مع أياكس لشراء حقوق اللاعب ماتياس دي ليخت بشكل نهائي مقابل 75 مليون يورو تدفع على خمسة أقساط فضلا عن نفقات أخرى بـ10.5 ملايين.



وانتقل المدافع الصاعد دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، بعد اجتياز الكشف الطبي للفريق الإيطالي.



وأضاف البيان أن يوفنتوس وقع مع اللاعب عقدا لمدة خمس سنوات ينتهي في 30 يونيو 2024.



وقال دي ليخت في تصريحات لقناة ناديه السابق: "لقد أحببت أسلوب الدفاع على الطريقة الإيطالية، أنا مفتون بالدفاع الإيطالي، العديد من اللاعبين القدوة خلال نشأتي كانوا إيطاليين، مثل مالديني، باريزي، نيستا، كانافارو وغيرهم".



