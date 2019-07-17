انطلاق الدوري الإيطالي 25 أغسطس المقبل

أنسامد - 17 يوليو/ تموز - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم
عن جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي في 25 أغسطس
القادم، على أن ينتهي في 24 مايو موعد إقامة الجولة 38 والأخيرة،
بينما سيتوقف اللعب في 28 و 29 ديسمبر لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس
السنة الجديدة.
وبجانب العطلة الشتوية فإن هنالك أربع توقفات بسبب الفترة الدولية.
ويشهد موسم 2019-2020 للدوري الايطالي خوض ثلاث جولات في منتصف
الأسبوع.
وبالنسبة لبطولة كأس إيطاليا، فستبدأ منافسات البطولة في 4 أغسطس،
على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الثالث عشر من مايو
2020.