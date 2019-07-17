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انطلاق الدوري الإيطالي 25 أغسطس المقبل
    أنسامد - 17 يوليو/ تموز - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.

    ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي في 25 أغسطس القادم، على أن ينتهي في 24 مايو موعد إقامة الجولة 38 والأخيرة، بينما سيتوقف اللعب في 28 و 29 ديسمبر لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

    وبجانب العطلة الشتوية فإن هنالك أربع توقفات بسبب الفترة الدولية.

    ويشهد موسم 2019-2020 للدوري الايطالي خوض ثلاث جولات في منتصف الأسبوع.

    وبالنسبة لبطولة كأس إيطاليا، فستبدأ منافسات البطولة في 4 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الثالث عشر من مايو 2020.

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