انطلاق الدوري الإيطالي 25 أغسطس المقبل

أنسامد - 17 يوليو/ تموز - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي في 25 أغسطس القادم، على أن ينتهي في 24 مايو موعد إقامة الجولة 38 والأخيرة، بينما سيتوقف اللعب في 28 و 29 ديسمبر لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



وبجانب العطلة الشتوية فإن هنالك أربع توقفات بسبب الفترة الدولية.



ويشهد موسم 2019-2020 للدوري الايطالي خوض ثلاث جولات في منتصف الأسبوع.



وبالنسبة لبطولة كأس إيطاليا، فستبدأ منافسات البطولة في 4 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الثالث عشر من مايو 2020.



