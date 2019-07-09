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المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ينتقل الي يوفنتوس
    انسامد - 9 يوليو - تموز - تم الاتفاق بين المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت للانتقال لنادي يوفنتوس.

    هذا وقد بدأ المدافع الهولندي ماتياس دي لخت تدريباته مع أياكس أمستردام، استعدادًا للموسم المقبل، وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن صاحب الـ 19 عام شارك في التدريبات بمعنويات مرتفعه، مع زملائه الذي لم يقابل أغلبهم منذ نهاية الموسم المقبل.

    دي لخت قريب للغاية من الإنتقال لنادي يوفنتوس، والإتفاق بين اللاعب والنادي الإيطالي ووكيل أعماله رايولا تم، يتبقى انهاء الصفقة مع أياكس أمستردام.

    كما أن دي ليخت ارتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الصيف الجاري، بعد مستواه المميز مع أياكس في الموسم الماضي.

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