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ماروتا يعلن انتهاء رحلة إيكاردي وناينجولان مع إنتر ميلان
    أنسامد - 8 يوليو/ تموز - قال بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إن الثنائي ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان سيكونان خارج النيراتزوري الموسم المقبل.

    وأضاف ماروتا في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورت: "لقد تحدثنا معهما بالفعل وشرحنا لهما الموقف كاملاً فالثنائي ليسا جزءاً من المشروع الرياضي الموسم المقبل".

    وتابع: "هذا لا يعني التقليل من قدراتهما، فكلاهما لاعب مميز وموهبة رائعة. الفريق الذي يرغب في التتويج بالبطولات وتحقيق الأهداف المحددة يدرس ويخطط لخطواته، وبالتالي وبكل شفافية أخبرناهما أنهما ليس ضمن خططنا".

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