بوفون يعود إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي

أنسامد 5 يوليو/ تموز - أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم عن استعادة حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد قضاه بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقضى بوفون موسما واحدا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وأعلن الرحيل عنه فيما بعد ليعود إلى ناديه السابق الذي انضم إليه في 2001 قادمًا من بارما.



ووصل الحارس بوفون إلى مقر نادي يوفنتوس للخضوع للكشف الطبي الخميس.



وقال بوفون: "انا هنا لأقدم أفضل ما عندي، لقد تركت يوفنتوس فريق قوي وعدت لأجده بنفس القدر من القوة." وأضاف: "إنها بداية مرحلة جديدة من رحلتي الطويلة، أعود إلى المكان الذي أفتخر بالتواجد فيه".



واختتم: "لقد عدت الآن إلى منزلي، لا يمكنني أن أرفض دعوة من السيدة العجوز، أعود إلى تورينو لأنني أعلم أنني أستطيع أن أكون مفيدا للفريق".



