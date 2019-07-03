إنتر ميلان يضم المدافع النمساوى لازارو حتى عام 2024

انسامد - 3 يوليو - تموز - تعاقد نادى إنتر ميلان الإيطالى رسميًا ، مع النمساوى فالنتينو لازارو قادمًا من فريق هيرتا برلين الألمانى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.



وكان اللاعب النمساوى قد وصل إلى مدينة ميلانو مساء أمس الأحد، وخضع لإجراءات الكشف الطبى فى النادى الإيطالى صباح اليوم، قبل أن يتم رسميًا الإعلان عن الصفقة.



ويبلغ لازارو من العمر 23 عامًا، وسينتقل إلى إنتر ميلان بقيمة 22 مليون يورو، لمدة خمس سنوات، وهو يلعب فى مركزى الظهير والجناح الأيمن.



ويعد اللاعب النمساوى ثانى صفقات انتر ميلان قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، بعد الإعلان صباح اليوم عن التعاقد مع الأوروجويانى دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد السابق.



وكان إنتر ميلان قد أنهى الموسم الماضى فى الدوري الإيطالي، بالمركز الرابع برصيد 66 نقطة، ليضمن مشاركته فى بطولة دورى أبطال أوروبا، بالموسم المقبل. وتولى أنطونيو كونتى تدريب النيراتزورى بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتى.



