مونديال السيدات:هولندا تتأهل لنصف النهائي على حساب إيطاليا

أنسامد في الأول من يوليو/ تموز- تأهلت هولندا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على إيطاليا ( 2-صفر) في المباراة التي جرت بينها في مدينة فالنسيان الفرنسية. وسجل هدفي هولندا فيفيان مييديما في الدقيقة (70) وستيفاني فان در غرات في الدقيقة (80) من عمر المباراة التي أقيمت في طقس حار للغاية.



وقالت ميلينا بيرتوليني، مدربة المنتخب الإيطالي : لم نكن على مستوى الفريق المنافس. الإيطاليات تنافسن في هذه البطولة أمام لاعبات محترفات".



وأضافت: "لقد خاضت الفتيات بطولة استثنائية، وأنا فخورة جدا بهن.



أظهرن كل العمق الذي لديهن. إنها نقطة انطلاق رائعة لمستقبلهن، إنها لعبة تعلمنا الكثير".



وتعتبر هذه أول مشاركة لايطاليا في المونديال بعد غياب 20 عاما.



