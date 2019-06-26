فوز منتخب ايطاليا للسيدات علي الصين بهدفين للاشئ

انسامد - 26 يونيو - حزيران - ترشح المنتخب الإيطالي للسيدات للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم النسائية المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، وذلك بالفوز على الصين بهدفين دون رد، في اليوم الختامي لمواجهات الدور ثمن النهائي.



افتتحت فالنتينا جياسينتي أولى أهداف وطن البيتزا عند الدقيقة 15، وتبعتها أرورا غالي بالهدف الثاني مع بداية ضربة بداية الحصة الثانية، لتتحول المباراة مع ذلك الهدف لتحصيل حاصل، وتنتهي بعد ذلك بالثنائية، التي ضمن للقارة العجوز البطاقة السادسة في الدور ربع النهائي.



وفي المباراة التالية التي جرت على ملعب "روازوان بارك"، أمنت سيدات هولندا البطاقة الأوروبية السابعة في الدور ربع النهائي، بقتل سيدات اليابان في الوقت الميت -الدقيقة 90-.



