ماوريتسيو ساري يعرب عن سعادته بتدريب يوفنتوس

أنسامد - 21 يونيو/ حزيران - أعرب ماوريتسيو ساري المدرب الجديد لنادي يوفنتوس الايطالي عن سعادته بتدريب الفريق.



وقال ساري في أول تصريح له عقب توليه تدريب يوفنتوس: "أنا سعيد بتواجدي هنا اليوم"، مضيفا "في شهوري الأخيرة شعرت بشكوك، وكنت لا أعطي جوابا شافيا، في تلك الفترة قررت الرحيل لفريق خارج إيطاليا لتفادي الانتقال لخصم مباشرة".



وتابع: "قضيت الأعوام الأخيرة أفكر يوميا في كيفية هزيمة يوفنتوس، أعطيت 110 بالمائة للأمر ولم أنجح".



وعن تطلعاته مع يوفنتوس قال "على الصعيد الأوروبي لدينا هذا الحلم المتمثل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، يتعين علينا السعي الى ذلك بتصميم كبير لكن لا شك بأننا سنواجه صعوبات".



