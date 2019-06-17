توتي يرحل عن نادي روما

أنسامد - 17 يونيو/ حزيران - كشفت مصادر مطلعة أن فرانشيسكو توتي مدير نادي روما الإيطالي وأسطورة الفريق قرر الرحيل عن إدارة النادي.



ومن المقرر أن يعقد توتي مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن رحيله عن النادي.



وتولى توتي منصب مدير نادي روما عقب اعتزاله كرة القدم في صيف عام 2017.



توتي من مواليد 27 سبتمبر 1976 هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق لعب مع نادي روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم. فرانشيسكو توتي لعب طوال مسيرته المهنية في نادي روما وهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي الإيطالي ويعتبر أحد أفضل لاعبي جيله، وقد تم اختيار فرانشيسكو توتي من قبل بيليه في قائمة أعظم 125 لاعب كرة قدم حي وذلك في احتفال مرور 100 عام علي الاتحاد الدولي لكرة القدم انهالت عليه عروض من اندية عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، ولكنه رفض حبا لنادي روما الإيطالي.



أعلن اعتزاله اللعب نهائيا مع نهاية موسم 2016-17 حيث ترك سجلا حافلا بالإنجازات مع نادي روما، وعمل بعد اعتزاله اللعب مع إدارة نادي روما.



