إيطاليا تكتسح جامايكا في كأس العالم للسيدات

أنسامد - 15 يونيو/ حزيران - قطعت إيطاليا شوطا كبيرا نحو التأهل الى ثمن النهائي في كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا بعدما حققت فوزها الثاني على التوالي على حساب جامايكا 5-صفر في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



وأحرزت اللاعبة الإيطالية كريستيانا جيريلي ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (12 من ضربة جزاء، و25، و46)، بينما سجلت زميلتها أورورا جالي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 71 و81 من عمر المباراة.



وكانت إيطاليا تغلبت في الجولة الأولى على استراليا (2-1).



وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وباتت على بعد نقطة واحدة من حجز إحدى بطاقتي التأهل الى الدور ثمن النهائي، مقابل 3 نقاط لكل من البرازيل واستراليا.



