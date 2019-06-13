فرومي لن يستكمل سباق فرنسا الدولي للدراجات

انسامد - 13 يونيو - حزيران - لن يتمكن بطل الدراجات البريطاني كريس فروم من المشاركة في الدورة 106 لسباق الدراجات الدولي في فرنسا حيث تعرض لحادث خطير اثناء السباقات .



و قد احرز فروم البالغ من العمر 34 عاما البطولة اربع مرات و قد بذل مجهودا كبيرا في البدايات علي امل تسجيل الانتصار الخامس له .



وقع الحادث عندما اصطدم بشدة في احد الحوائط القريبة من الطريق حيث طار في الهواء و سقط بشدة علي الارض..و قد تحذثت التقارير المبدئية عن احتمال اصابته بكسر في الحوض تات تن هناك تشخيص اخير عن احتمال حدوث كسر في الفخذ.



بيد ان كل هذا لايهم خاصة ان نتيجة الاشعة لن تغير شيئا من حقيقة عدم قدرة الدراج علي مواصلة السباقات لاحراز النصر الخامس له رغم بداياته القوية.

