فريق كرةالقدم النسائيةالايطالي يقترب من المشاركة بكأس العالم

انسامد - 11 يونيو - حزيران - اقترب فريق كرة القدم النسائية الايطالي من تحقيق حلم المشاركة في بطولة كاس العالم بانتصاره علي فريق استراليا بهدفين لهدف واحد ..



وقد بدأت المباراة قوية ولكن تغير المستوي بعد قليل خاصة و انها المرة الاولي التي يلتقي فيها الفريقان . و يقوم بتدريب الفريق الايطالي المدربة ميلينا بيرتوليني و التي تنافس بقوة للوصول لكأس العالم النسائية لكرة القدم خاصة بعد تحقيق الانتصار علي الفريق الاسترالي الذي يعد من اقوي فرق كرة القدم النسائية علي مستوي العالم.و قد لعب الفريقان علي ملعب هينول في فالنسيان بشمال فرنسا.



منتخب إيطاليا لكرة القدم للسيدات أو الأتزوري هو ممثل إيطاليا الرسمي في رياضة كرة قدم النسائية، وتقع إدارته على عاتق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي تأسس في 1898 و انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1905. كانت أول مباراة دولية لإيطاليا في عام 1968 في مدينة إيطاليا، وفازت فيها إيطاليا على منتخب تشيكسلوفاكيا للسيدات بنتيجة 2-1. بينما كان أكبر فوز لها كان في عام 2014 على حساب منتخب مقدونيا بنتيجة 15-0، و كانت أقسى خسارة عام 1982 على يد منتخب الدنمارك بنتيجة 0-6.



