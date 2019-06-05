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تنس: Fognini في العشرة الأوئل
للمرة الأولى منذ كورادو بارازوتي قبل 41 عاما
    أنسامد - 5 يونيو /حزيران - وصل فابيو فونييني للعشرة الأولي في تصنيفات التنس للرجال بعد فوز روجر فيدرر على ستان واورينكا في بطولة فرنسا المفتوحة، ليضع إيطالي في العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ كورادو بارازوتي قبل 41 عاما.

    فاز فيدرر بأربعة مجموعات على فوز Wawrinka من بين المراكز العشرة الأولى في تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ، التي ستنشر الاثنين.

    وفونيني هو ثالث رجل إيطالي على الإطلاق في المراكز العشرة الأولى بعد أدريانو باناتا الذي حصل على المركز الرابع في عام 1976 وبارازوتي الذي وصل إلى المركز السابع في عام 1978.

    فقد خسر فونييني أمام ألكساندر زفيريف في دور الـ 16 في بطولة رولان جاروس الإثنين.

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