الايطالية نادية فانتشيني خارج منافسات كاس العالم للتزلج

انسامد - 4 يونيو - حزيران - لن تشارك الايطالية نادية فانتشيني في منافسات كأس العالم القادم للتزلج علي الجليد حيث ستضع اول مولود لها في شهر ديسمبر القادم . انخرطت البطلة البالغة من العمر 33 عامًا في التدريبات لسنوات عديدة مع المدرب الحالي المسؤول عن فريق الكأس الأوروبي للرجال ديفيد سالفادوري و تقول نادية: "انا سعيدة جدا، ما زلت أعاني من صعوبة في إدراك ما يحدث لقد أعطاني التزلج الكثير من المعاناة والكثير من السعادة..



كما يبدو غريباً بالنسبة لي في العام المقبل ألا أكون عند بوابة البداية.. لكني أصبحت اما و هذا هو حلم حياتي انه التحدي الجديد الذي ينتظرني.



وتقدمت نادية بالشكر الي الاتحاد ومجموعة فيام جيالا وجميع الفنيين وزملائها في الفريق والكشافة والجهات الراعية والمشجعين الذين ساندوانها طيلة مشوارها الرياضي دائما".



ظهرت ناديا لأول مرة في نهائيات كأس العالم ضمن فريق ألتا باديا في ديسمبر 2003. ومنذ ذلك الحين احرزت 240 انتصارًا ، مع انتصارين عملاقين في بحيرة لويز في نوفمبر 2008 و في لا ثويل في عام 2016.



