إنتر ميلان يعين كونتي مدربا للفريق

انسامد - 31 مايو / ايار - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم /الجمعة/ تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق خلفاللمدرب لوتشيانو سباليتي. وقال إنتر في بيان له اليوم الجمعة: "كونتي سيكون مدرب إنتر الجديد".



وعلق كونتي على تعيينه قائلا "سيبدأ فصل جديد في حياتي، أتطلع بفارغ الصبر لبدء مهمتي. اخترت إنتر من أجل النادي ومشروعه وطموحه.



أعجبت بشفافية النادي ورغبته في قيادة إنتر ميلان إلى المكانة التي يستحقها".



من جهته، قال رئيس نادي إنتر ستيفن جانغ "أنا متأكد من أن أنطونيو كونتي واحد من أفضل المدربين"، مضيفا "أنا متأكد من أنه سيساعدنا على بلوغ هدفنا وجعل هذا النادي واحدا من الأفضل في العالم".



وكان إنتر أعلن أمس، انتهاء ارتباطه بالمدرب سباليتي، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



