جيرو دي ايطاليا..انطلاق مرحلة صعبة من انترسيلفا

انسامد - 29 مايو - ايار - ستبدأ المرحلة السابعة عشر من سباق جيرو دي ايطاليا من فال دي سول ، من كوميزادورا (ترينتو) ، لتصل إلى أنترسيلفا بعد 181 كم في احد المسارات القاسية صعودا و هبوطا و انحدارا شديدا. يصل جيرو دي إيطاليا إلى ترينتينو ألتو أديجي.. وهو جزء مفصلي و صغير للغاية ويتقاطع مع معابر المدينة.. البداية منحدرة ، ثم سيواجه المتسابقون ، بعد 34.2 كم:طريق صعودً بطول 8.450 كم ، مع متوسط ​​التدرج بداية من4 الي 5 ٪ ، ثم انخفاض بمعدل 381 متر..ثم انخفاض اخر لاحق على بولزانو ، ثم الصعود إلى فالي ديل إيسكو ، حتى بريسانون. تليها الصعود المتدرج حتى يصلون الي مرحلةالصعود النهائي.



و تسجل المرحلة الاخيرة اقصي ارتفاع بنسبة 12 في المائة و يبلغ فرق الارتفاع مقارنة بالبداية حوالي 378 متر بمعني اخر قمة الارتفاع في النهاية ستكون 1635 مترا .



جيرو دي ايطاليا هو سباق دراجات هوائية يقام في إيطاليا بشكل سنوي.



انطلق السباق لأول مرة في سنة 1909.. ويعدّ كل من الدراجان الإيطاليان ألفريدو بينداوفاوسطو كوبي والبلجيكي إيدي ميركس الأكثر فوزا به.



كان الهدف من تنظيم السباق في سنة 1909 هو زيادة مبيعات صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية.. لكنه حاليا يدار عن طريق شركة أر سي إس سبورت الإيطالية المتخصصة في الإعلام والرياضة. أقيم السباق منذ انطلاقه كل سنة ما عدا في فترة الحرب العالمية الأولى وفترة الحرب العالمية الثانية.



