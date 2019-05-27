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يوفنتوس يستغني عن نجميه لاستعادة بول بوجبا
    Everton FC vs Manchester United FC

    انسامد - 27 مايو / ايار - كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب فى استعادة نجمه السابق الفرنسي الدولي بول بوجبا، أبرز نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي فى الوقت الحالي.

    ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن النادي الإيطالي مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل الظفر بخدمات بوجبا مجددا.

    وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن الثنائي باولو ديبالا وأليكس ساندرو مقابل ضم بوجبا، مشيرة إلى أن نادي ريال مدريد من بين الأندية الأكثر اهتماما ببوجبا، ما أخر من اتمام الصفقة بسبب محاولة الفريق الاسباني بيع لاعبه جاريث بيل.

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