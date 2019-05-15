فيديرر يشارك في بطولة روما للاساتذة للتنس

انسامد - 15 مايو - ايار - يستعد النجم السويسري روجر فيدرر، للمشاركة في بطولة روما للأساتذة هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، وهي البطولة التي سبق وأن وصل إلى المباراة النهائية فيها، 4 مرات من قبل.



ويستهل فيدرر، مشواره في البطولة من الدور الثاني، بمواجهة الفائز من الأمريكي فرانسيس تيافوي والبرتغالي جواو سوزا.



وقال فيدرر، في تصريحات نشرها موقع رابطة محترفي التنس "جئت من فترة تدريب استمرت 5 أسابيع بعد بطولة ميامي".



وتابع "لعبت بصورة جيدة في مدريد، وبالتالي رحبت بالمشاركة في روما، فهي مدينة أحبها كثيرًا، ستكون هناك إثارة أكبر من التدرب في سويسرا خلال ذلك التوقيت، رأيت أن ذلك سيكون ألطف، القرار كان بسيطًا".



وأضاف "بأمانة، أحب لعب المباريات، بصرف النظر عما يحدث فيها، أعتقد أنه من الأفضل لي لعب المباريات في تلك المرحلة".



وسقط فيدرر في الدور الثالث، في آخر مشاركة له في بطولة روما عام 2016، على يد النمساوي دومينيك ثيم، والذي خسر أمامه الأسبوع الماضي في ربع نهائي بطولة مدريد، تلك البطولة التي شهدت عودة فيدرر للمشاركة على الملاعب الترابية من جديد بعد غياب 3 سنوات.



وعقب الخسارة أمام ثيم في مدريد، خرج فيدرر وأعرب عن شكه في المشاركة في بطولة روما، قبل أن يؤكد مشاركته من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع تويتر.



ونوه فيدرر "سعيد للغاية بالتواجد هنا في روما، أتمنى اللعب بصورة جيدة، في اللحظة التي وصلت فيها أمس، شعرت بسعادة كبيرة".



وتعد بطولة روما، واحدة من بطولتين في الأساتذة، لم يتوج بهما فيدرر طوال مسيرته، إلى جانب مونتي كارلو، وخسر النجم السويسري، النهائي في روما 4 مرات من قبل، أعوام 2003 و2006 و2013 و2015.



وعلى الرغم من فترة الراحة الكبيرة التي حصل عليها فيدرر من الملاعب الترابية، إلا أنه لم يشعر بانخفاض مستواه، عندما عاد من جديد في مدريد الأسبوع الماضي.



وقال فيدرر "التزحلق من الأمور التي استمتع بها كثيرًا، المشكلة تكمن في أنه كلما زاد الوقت الذي أتواجد خلاله على تلك الأرضية، كلما زاد حماسي باللعب".



