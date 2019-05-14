دي روسي يودع روما..نهاية 18 عاما من الولاء

أنسامد - 14 مايو /ايار - أعلن نادي روما عن رحيل قائده "دانييلي دي روسي" عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي وذلك عقب 18 عاما من الولاء والوفاء لنادي العاصمة الايطالية.



دي روسي طالما ما رفض العديد من العروض الأوروبية الكبرى من أجل تأكيد الولاء لروما لكن كبر سن اللاعب وتذبذب مستواه كل ذلك دفعوا اللاعب لوضع حد لمسيرته مع الجيلاروسي عقب انتهاء عقده في يونيه المقبل.



وذكر نادي روما أن اللاعب سوف يغادر ملعب أولمبيكو في الصيف الحالي لكنه لا ينوي وضع حد لمسيرته الكروية على طريقة القائد السابق فرانشيسكو توتي الذي لم يرتدي أي قميص آخر غير روما حيث ينوي دي روسي مواصلة مسيرته مع نادي آخر.



وسيلعب دي روسي للمرة الأخيرة بقميص الذئاب أمام بارما في آخر جولات الكالتشيو هذا الموسم.



وقال جيمس بالوتا رئيس روما عن رحيل دي روسي: "سوف نودعه بالدموع، سوف يلعب ضد بارما للمرة الأخيرة، نحترم قراره باللعب في نادي آخر غير روما رغم بلوغه سن 36 عاما، نود أن نشكره على سنوات العطاء الطويلة هنا، أبواب النادي سوف تبقى مفتوحة له دائما للعودة في أي توقيت".



