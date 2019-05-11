رانييري يؤكد تركه لتدريب روما بنهاية الموسم الحالي

أنسامد - 11 مايو/ ايار - أعلن كلاوديو رانييري مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه يتوقع مغادرة منصبه عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.



وتولى المدرب السابق لتشيلسي وليستر سيتي المسؤولية في النادي، الذي يلعب مبارياته على الاستاد الاولمبي، في مارس آذار الماضي عقب إقالته من تدريب فولهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز في فبراير شباط.



وقال رانييري للصحفيين قبل مواجهة روما ليوفنتوس المتوج مؤخرا بلقب الدوري المحلي بعد غد الأحد "حضرت إلى روما كرد فعل على دعوتي من قبل النادي.. وكنت امتلك الاثارة والحماس للمساعدة وذلك كمشجع لروما.



"ينتهي عملي هنا بنهاية الموسم. عندما تنتهي المباريات الثلاث المتبقية، فسينتهي عملي هنا".



وقاد رانييري روما لأربعة انتصارات في تسع مباريات بالدوري ويحتل النادي المركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الأولى متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف اتلانتا صاحب المركز الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



ونأى انطونيو كونتي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس وتشيلسي بنفسه عن تولي تدريب روما بينما تواصل وسائل الإعلام الايطالية الربط بين جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد وبين تولي المهمة.



