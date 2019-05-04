بايرن ميونيخ يهزم هانوفر 3-1

أنسامد - 4 مايو /ايار - حقق فريق نادي بايرن ميونيخ فوزا مهما على ضيفه هانوفر 96 بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم، ليقترب شيئا فشيئ من حصد لقب المسابقة.



تقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 وأضاف زميله الألماني ليون جورتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 40، وبرغم تقليص هانوفر الفارق في النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51 عن طريق المهاجم البرازيلي جوناس دي جيسوس، لكن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري أكد انتصار الفريق البافاري بهدف في الدقيقة 83.



وارتفع رصيد البايرن بهذا الفوز إلى 74 نقطة في صدارة البوندسليجا قبل جولتين من نهاية الموسم، بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والذي يواجه فيردر بريمن مساء اليوم.



